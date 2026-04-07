若手漫才コンビの「ぐろう」が７日、クールジャパンパーク大阪ＷＷホールで開催された上方漫才大賞で新人賞に輝いた。３年連続３度目のノミネートで、２月の「ｙｔｖ漫才新人賞」に続く若手賞レース２つ目の戴冠。ボケの家村涼太は「芸歴３年目で一番うれしいかも」。ツッコミの高松巧は「トップバッターで出たので無理かなと思った」と緊張感なくネタを披露できたことが勝因だと明かした。本拠地の大阪・よしもと漫才劇場でも