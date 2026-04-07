記事ポイントサスケ本人がFM FUJI「俺たちの人生旅行記」に登場し「青いベンチ」を生披露ジョーブログ・虹色侍ずま・YOSHIKIが加わるラジオ発の特別コラボ20年以上愛される名曲に新たな魅力を重ねる番組史上の特別企画 FM FUJIで放送中の「俺たちの人生旅行記」に、サスケ本人が登場しています。代表曲「青いベンチ」をジョーブログ、虹色侍ずま、YOSHIKIとともに生歌で披露する、特別な共演が実現しています。 FM FUJI