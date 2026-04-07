◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神９―３ヤクルト（７日・甲子園）ヤクルトが球団ワーストタイとなる１８三振を喫し、２位・阪神に敗れ０・５ゲーム差に迫られた。阪神先発の才木から丸山の今季１号２ランを含む３得点も、８回まで毎回の１６三振を奪われた。池山監督は「真っすぐを狙いに行って前に飛ばなかった。球質は本格派の真っすぐ。対策してもこれだけ三振したんで」と脱帽した。１ー１の５回１死二塁。サンタナが近本の打