◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神９―３ヤクルト（７日・甲子園）阪神の本拠地応援の風物詩「ラッキーセブンのジェット風船」が、７年ぶりに本格再開した。コロナ前の２０１９年以来の復活を目指し、実証実験を重ねてきた営業部の阪本三千男次長は「新たにやるのは、コロナ前と同じことをやっていたらダメ。まず衛生面と環境面をクリアするための情報集めや、そういう仕様の風船を作れないかという調整があったので、他球団よりちょ