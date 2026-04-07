「広島５−２巨人」（７日、マツダスタジアム）巨人は、マツダスタジアムで昨年から５連敗となった。今季ワーストの３失策の守乱が目立ったが、デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は「四球は投手のミス」と指摘し、先発ウィットリーの投球内容を厳しく見た。ウィットリーは６回３安打５失点（自責４）で初黒星。味方の２失策にも動じず三回まで無安打投球と上々の立ち上がりだったが、四回に落とし穴が待っていた。１死か