上方演芸界で最も長い歴史を持つ漫才コンテスト「第６１回上方漫才大賞」（ラジオ大阪、カンテレ主催）の発表会が７日、大阪市内で開かれ、漫才コンビ、ザ・ぼんちが大賞を受賞した。１９８１年以来、４５年ぶり２度目。コンビを再結成しての受賞は史上初の快挙で、これまで史上最長だったオール阪神・巨人の再受賞間隔３１年を大きく更新した。里見まさと（７３）は９８年に「里見まさと・亀山房代」としても大賞を受賞してい