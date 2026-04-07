今季限りでプレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドから退団すると発表したブラジル代表のカゼミロ。2022年にレアル・マドリードから加入しており、一時は評価を下げたが、現在では欠かせない中盤のキーマンとしてチームに貢献している。そんなカゼミロが退団となり、ユナイテッドは代役を探す必要がある。『Daily mail』によると、ユナイテッドは英2部チャンピオンシップのサウサンプトンに所属する北アイルランド代表のシ