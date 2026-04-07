25-26シーズンのCLはベスト8まで進んでおり、ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルはポルトガルのスポルティングCPと対戦する。アーセナルが1位、スポルティングは7位とどちらもリーグフェーズをストレートインで抜けており、前者はレヴァークーゼンを、後者はボデ/グリムトを16強で下している。そんな重要な一戦を前にアルテタ監督が記者会見に出席し、アーセナルの怪我人事情に言及した。『Sky Sports』が報じている。このスポ