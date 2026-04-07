ミケル・アルテタ率いるアーセナルは今シーズンこそ悲願となるタイトルを獲得することができるだろうか。近年夏の移籍市場で積極補強を続けてきたアーセナルは着実に強くなっていったが、アルテタが2019年12月に指揮官に就任して以降、獲得した主要タイトルは19-20シーズンのFAカップのみ。3年連続でプレミア2位に終わるなど悔しい思いを味わっている。今シーズンこそはタイトルを獲得できると期待する声も多く、アーセナルは序盤