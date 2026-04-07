◆プロボクシング▽ＩＢＦ女子世界アトム級（４６・２キロ以下）王座決定戦１０回戦〇同級１位・山中菫（判定）同級３位・鵜川菜央●（４月７日、東京・後楽園ホール）ＩＢＦ女子世界アトム級王座決定戦１０回戦が行われ、元王者で同級１位の山中菫（すみれ、２４）＝真正＝が、前ＷＢＯ女子アジアパシフィック同級王者で同級３位の鵜川菜央（３０）＝三迫＝を２―１の判定で下し、１年ぶりの王座返り咲きを果たした。山中は