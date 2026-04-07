◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ５―３中日（７日・横浜スタジアム）中日の金丸夢斗投手が先発して、５回９安打４失点。４回に逆転を許し、今季初黒星を喫した。粘れなかった。１―０の４回。宮崎、山本に連打を浴びると、ヒュンメルの飛球が遊撃・村松と左翼・細川の間にポトリと落ちる不運で満塁に。ここで７番・蝦名に１４７キロの高め直球をはじき返された。中堅手・花田がダイビングキャッチを試みたものの、わずかに届か