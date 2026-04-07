イラン情勢の緊迫が続く中、高市首相は7日夜、UAE＝アラブ首長国連邦のムハンマド大統領と電話会談を行い、ホルムズ海峡の安定に向けて連携していくことで一致しました。およそ30分間行われた電話会談の冒頭、高市首相はイランによる攻撃での被害についてお見舞いを述べた上で、イランに対して周辺国への攻撃やホルムズ海峡の航行の安全を脅かす行為の停止を日本が強く求めていることを説明したということです。さらに、原油の安定