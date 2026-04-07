◇プロボクシングIBF女子世界アトム級王座決定戦10回戦山中菫（真正）《○判定●》鵜川菜央（三迫）（2026年4月7日東京・後楽園ホール）元IBF女子世界アトム級王者で同級1位の山中菫（24＝真正）が同級3位・鵜川菜央（30＝三迫）に2―1判定勝ちし、約1年ぶりの世界王座返り咲きを果たした。戦績は山中が11戦10勝3KO1敗、鵜川が6勝1敗。悲願の王座返り咲きを果たした山中は水色のベルトを肩にかけ安堵（あんど）の表情を