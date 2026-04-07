【ワシントン＝池田慶太、エルサレム＝福島利之】ＣＮＮなど欧米メディアによると、米軍は７日、イラン最大の原油積み出し拠点があるペルシャ湾のカーグ島にある軍事拠点を再度攻撃した。これに先立ち、ヘグセス国防長官は６日の記者会見で、軍事作戦の開始以来、最大規模の攻撃を行うと述べていた。米軍は３月にカーグ島で爆撃を実施。ミサイル貯蔵施設など９０以上の標的を破壊したが、エネルギー施設は攻撃対象から除外した