インフルエンサーの超無課金こと石田拳智氏（29）が7日までにSNSを更新。自身率いるSNS総フォロワー数1000万人超のライバー事務所「イズニート」所属者たちのTikTokライブ配信イベントでの上位席巻を喜んだ。専用イベント（通称盾イベ）でのギフト部門1位に夢幻が入り、配信者と、ギフト、いいね、視聴時間などで支えるファンが一体となって競うファンダム部門の1位に、いぶれお、2位に田中スバル、5位にエマたんの日常と4名が上位