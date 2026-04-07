ＤｅＮＡ・深沢鳳介投手（２２）が７日の中日戦（横浜）にプロ初先発初登板を果たし、４回を投げ６安打１失点。初白星こそつかなかったが、先発投手としてゲームをつくり５―３の勝利に貢献した。２０２１年のドラフト会議で専大松戸高から５位指名された右腕は、トミージョン手術→リハビリを経ての待望の一軍マウンド。初回に１点を失ったものの、その後はコーナーを突く繊細な制球を取り戻し、竜打線を封じ込めた。４回に