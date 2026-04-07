巨人は７日の広島戦（マツダ）に２―５で敗れ３連戦の初戦を落とした。先発したフォレスト・ウィットリー投手（２８）は６回３安打５失点で降板。「自分の犯した間違いが勝敗を決してしまった」と肩を落とした。ウィットリーは初回から２イニング連続で三者凡退と上々の立ち上がりを披露。しかし０―０で迎えた４回、小園への四球からファビアンの２ランで２点を先制されると、５回には森下へ四球を与えた直後に大盛から２ラン