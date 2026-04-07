A24が初めて手掛ける本格ファンタジー『OCHI！-オチ-』が公開中です。ビョークをはじめとする著名アーティストのミュージックビデオを手掛け、手作業へのこだわりと美学を築いてきた映像作家、アイザイア・サクソンの長編デビュー作である本作は、架空の動物・オチと孤独な少女が出会い、種族を超えて心を通わせていく物語。主演は、『システム・クラッシャー』で一躍次世代の最有望株となった天才女優ヘレナ・ツェンゲル。共演に