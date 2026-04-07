サカナクションの山口一郎さん（45）が、オープンイヤー型イヤホンメーカーの新商品発表会に登場。新たなライブ演出の構想や、私生活について詳細に語りました。■新たな演出を模索「可能性があるなと思っている」イベントで山口さんは、イヤホンの新たな使い方を提案。ライブで使ってみたいといい「曲と曲の間って無音になるじゃないですか。例えばその瞬間にイヤホンをみんなに装着しておいてもらって、波の音が聞こえてきて、波