川崎・JFEスチール工場で足場崩落作業員5人が落下3人意識不明1人行方不明きょう夕方、川崎市にあるJFEスチールの工場で工事現場の足場が崩れ、男性作業員5人が落下しました。5人のうち3人が意識不明で1人は見つかっておらず、あすも行方不明者の捜索が行われる予定です。【写真を見る】クレーン解体中になぜ？重さ約500トンの「おもり」が鉄板突き破り海まで落下かJFEスチール工場で足場が崩れ作業員5人落下きょう午後4時半