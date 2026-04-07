握手するバンス米副大統領（左）とハンガリーのオルバン首相＝7日、ブダペスト（AP＝共同）【ウィーン共同】ハンガリーを訪問したバンス米副大統領は7日、オルバン首相との会談後の記者会見で、12日のハンガリー議会総選挙での与党勝利に向け「できる限り首相を支援したい」として支持を表明した。トランプ米政権は2月にもルビオ国務長官がハンガリーを訪れてオルバン政権の継続を訴えており、選挙への干渉を強めた。首都ブダ