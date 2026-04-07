【ニューデリー共同】インド航空大手エア・インディアは7日、キャンベル・ウィルソン最高経営責任者（CEO）の辞任を発表した。後任が就任するまでは職務を続ける。同社は昨年、260人が死亡する旅客機墜落事故を起こしたが、事故との関連には言及せず、以前から今年退任する意向を示していたと説明した。発表でウィルソン氏は、航空会社の買収や航空機100機の追加導入などを自身の実績として挙げた。地元メディアによると、ウィ