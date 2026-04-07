中道改革連合、立憲民主党、公明党の3党は7日、2027年春の統一地方選挙での選挙協力に関する基本合意を結んだ。合意文書は、「3党の勢力の最大化」を共通目標に掲げ、選挙協力を推進することが盛り込まれている。立憲・公明両党は、それぞれ候補者を擁立し選挙戦を戦うとした上で、中道は立憲・公明両党などが擁立した候補者の当選を目指し、「全力で支援する」と明記。その上で、「1つでも多く現有以上の議席を獲得できるよう最大