インターネットで中国の業者から自動車を修理する工具を購入した米国の機械工の動画が最近、ソーシャルメディアプラットフォームで大きな話題となっている。動画の中で男性は、箱を開けたところ、「おまけ」として作業用グローブが入っていて驚いたと話し、久しぶりに思いやりを感じたと感慨深げに話した。機械工は、「僕が若い頃には、NBAカードを買えばガムが、ドーナツを1ダース買えばちょっとしたお菓子がついてくるといった具