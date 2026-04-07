中国外交部の毛寧報道官は4月7日の定例記者会見で、「中国がロシア国民に対するビザ免除政策を1年間延長する」との報道について、「中国は中ロ間の人的交流を重視しており、より多くのロシアの友人たちがビザ免除政策を利用して中国を訪れ、中国の美しさを感じることを歓迎している」と述べました。（提供/CGTN Japanese）