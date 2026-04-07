◇セ・リーグ広島5―2巨人（2026年4月7日マツダ）広島の33歳のベテラン・中崎翔太が7年ぶりのセーブを挙げた。3点リードの9回にマウンドへ。佐々木を3球三振に仕留めるなど、危なげなく3者凡退で試合を締め「任せてもらえてうれしかった。3つのアウトを取って帰ってこられて良かった」と話した。広島のリーグ3連覇を守護神として支えたプロ16年目の33歳。9セーブを挙げた19年以来のセーブで、通算16セーブとなった。