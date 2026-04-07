東日本大震災から15年の節目に福島県の被災地を訪れた天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、最後に浪江町を訪れ、7日夜、帰京されました。天皇皇后両陛下と愛子さまは7日午後、「道の駅なみえ」を訪れ、浪江町が誇る伝統工芸品「大堀相馬焼」などをみて、震災後の伝統産業の状況などを聞かれました。「ヒビはどのようにして」「必ず入る？」「必ず入ります」ご一家は「大堀相馬焼」の特徴の一つである器全体に入る「青ひび」について