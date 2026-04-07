俳優の山粼賢人さん（31）が主演する、映画『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開予定）の最新予告と特報、そして本ポスタービジュアルが公開されました。映画は、中国の春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す若き王・嬴政を描く漫画『キングダム』を実写映画化する人気シリーズです。山粼さんは、主人公の少年・信を演じています。最新作では、原作屈