中堅漫才コンビの「金属バット」が７日、クールジャパンパーク大阪ＷＷホールで開催された上方漫才大賞で奨励賞に輝いた。２３年の「吉田たち」、２４年の「見取り図」、２５年の「ヘンダーソン」に続き、４年連続でＮＳＣ大阪校２９期生の同賞受賞となった。ボケの小林圭輔は「大阪を裏切って東京に行ったやつらに負けなくて良かったです」と、昨年のＭ―１グランプリ王者で、東京進出を果たした「たくろう」の４４２点を４０