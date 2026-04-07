ボートレース蒲郡の「日本モーターボート選手会会長杯争奪戦」は７日、予選３日目が行われた。渋谷明憲（３９＝大阪）６号艇で臨んだ３日目２Ｒをまくり差し快勝。「安定板のおかげのたまたま」と謙遜するが快速３４号機を駆る木山誠一が先にまくったその内を華麗に差し抜けた。こここまで４走して３、２、３、１着とオール３連対。予選最終日にイン戦を残しており準優進出戦１号艇となる４位以内の予選突破の可能性は十分だ