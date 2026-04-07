◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島５―２巨人（７日・マツダスタジアム）巨人・中山礼都外野手が今季初打点を記録した。「８番・右翼」で２試合ぶりのスタメン出場。１―５の７回１死一、三塁でカウント１―１から森下の１４７キロ直球を左前へはじき返した。今季は開幕スタメンをつかんだが、この日の試合前時点で１９打数２安打、打率１割５厘。思うような成績を残せていなかった中で生まれた逆方向へのタイムリーだった。「ああ