高市早苗首相は７日に行われた参議院予算員会に出席。自身の名前が使われた暗号資産「サナエトークン」について質問を受け、あらためて関与を否定した。週刊文春（４月９日号）はサナエトークンの開発関係者が高市氏の秘書にサナエトークンが暗号資産であることを伝えていたとの証言をスクープ。立憲民主党の杉尾秀哉参院議員は「この報道後、公設秘書から説明を受けたか」と質問した。これに高市首相は「ご通告があったので