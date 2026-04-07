◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神９―３ヤクルト（７日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手が今季１号となる２ランを放った。４点リードの８回２死一塁から、ヤクルト・大西の変化球を中堅左へ運んだ。６回には２死満塁から中前２点打で追加点を奪うなど、今季２度目の４安打、最多の４打点を記録。お立ち台では「またフェンス直撃かと思ったんですけどね。珍しくいい風も吹いていましたし、最後はファンの声援が押してくれたと思います