警察官などになりすまして５８０万円だまし取る ベトナム国籍の男逮捕 警察官などになりすまして、鹿児島市の60代の女性から現金580万円をだまし取った疑いで、ベトナム国籍の男が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、住所不定・職業不詳でベトナム国籍のレー・チュン・キエン容疑者(25)です。「マネーロンダリングの捜査で紙幣の番号を確認する必要がある」とだます 鹿児島中央警察署によりますと、レ&#