ドル円のピボットは１５９．７３円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:42現在） ドル円 現値159.78高値159.93安値159.47 160.44ハイブレイク 160.19抵抗2 159.98抵抗1 159.73ピボット 159.52支持1 159.27支持2 159.06ローブレイク ユーロ円 現値184.81高値184.82安値184.26 185.56ハイブレイク 185.19抵抗2 185.00抵抗1 184.63ピボット 184.44支持1