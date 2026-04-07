きょうのＮＹ為替市場、海外市場に入ってドルの戻り売りが優勢となり、ドル円は一時１５９円台半ばに値を落としていたものの、ＮＹ時間にかけて再び１５９円台後半に戻している。ただ、１６０円台にはなお慎重なようだ。 イラン情勢が依然として混沌としている中、市場は本日も関連ニュースに神経質になっている。米東部時間の本日夜８時（日本時間８日午前９時）にイランに対してトランプ大統領が設定した期限が迫る