◇パ・リーグ楽天3―0日本ハム（2026年4月7日楽天モバイル最強パーク）楽天が4連勝で単独2位に浮上した。緊急降板した前田健の後を受けた2番手の加治屋蓮投手（34）が今季初勝利。0│0の4回1死一塁、打者・田宮でカウント2│1の場面で登板。「カウントは悪くしたくない」と自身の初球フォークで空振りを奪って追い込み、最後は二ゴロ。続く奈良間も三ゴロに封じてピンチを脱した。「ごめん、カジ」と右腕から声をかけら