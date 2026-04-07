雅楽師の東儀秀樹（66）が、7日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！春満開3時間SP」（後7・00）に出演し、名字と歴史にまつわる意外なエピソードを明かした。「レア名字さんvsメジャー名字さん」のテーマトークに登場。東儀姓は全国に250人と、「名字由来net」のデータが紹介された。「今は雅楽をやっていない人の方が多いんですけどね」と東儀。さらに「長男がだいたいやることになっているので」とも付け加えた。M