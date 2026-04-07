◇パ・リーグオリックス3―1ロッテ（2026年4月7日京セラD）オリックスは外野手の定位置変更が功を奏した。開幕から主に中堅・中川、右翼・広岡を基本の布陣としていたが、この日は右翼に中川、中堅に広岡と入れ替える形で起用した。広岡は4回2死一塁で寺地の飛球を背走しながら好捕し、同点の7回2死二塁でも高部の中堅前方へのライナー性を滑り込みながら捕球するなど好守を連発。岸田監督も「いい守備をしてくれた」