アイドルグループ・＝LOVEの最新シングル『劇薬中毒』が、7日発表の最新『オリコン週間シングルランキング』で初登場1位に輝きました。今回、グループ初の初週売り上げ30万枚を超えた前作『ラブソングに襲われる』の33.0万枚（2025/10/20付）を上回り、自己最高の初週売り上げ36.0万枚を記録しました。1位獲得は、前作に続いて2作連続、通算7作目。『オリコン週間シングルランキングTOP10入り』記録も、2017年9月発売のデビューシ