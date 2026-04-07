高市総理は7日午後9時から約30分間、アラブ首長国連邦（UAE）のムハンマド大統領と電話会談した。会談の冒頭、高市総理は、UAEがイランによる攻撃を受けて大きな被害を受けていることにお見舞いの言葉を述べた。その上で、日本がイランに対し、周辺国への攻撃やホルムズ海峡の航行の安全を脅かす行為の停止を強く求めてきていることを説明した。さらに、原油の安定供給に向けた協力を引き続きお願いしたいと伝えた。また、高市総理