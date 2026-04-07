◇プロ野球セ・リーグ 阪神9-3ヤクルト(7日、甲子園球場)ヤクルトは9失点の敗戦も自責点2とミス続出の試合となりました。1点先制直後の4回、小川泰弘投手が2アウトから連打でピンチを招くと、二塁手の伊藤琉偉選手が内野ゴロをトンネル。同点に追いつかれます。1-1の5回は1アウト2塁から近本光司選手のレフト線へのフライをサンタナ選手が落球。直後には犠牲フライで勝ち越しを許すと、森下翔太選手の2ランなど、一挙4失点。2イニ