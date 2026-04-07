【その他の画像・動画等を元記事で観る】 1981年のソロデビューから4月21日で45周年を迎える原 由子が、その節目を祝うアニバーサリーライブ『伊右衛門 presents 原由子 45th Anniversary Live「京都・鎌倉物語 2026」』を開催。 3月31日・4月1日の京都・ロームシアター京都 メインホール、4月6・7日の神奈川・鎌倉芸術館 大ホールと、桜舞うふたつの古都で4公演を実施した。 ここで