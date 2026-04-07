7日（火）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知は、セッターの河東祐大が4日（土）にCNAアリーナ★あきたで行われたSVリーグ男子第20節GAME1の東京グレートベアーズ戦中に右足を負傷し、右足関節捻挫と診断されたことをクラブ公式SNSで発表した。 セッターの河東祐大は2022年にVC長野トライデンツからSTINGS愛知に移籍。今季は司令塔としてSVリӦ