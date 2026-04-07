◆パ・リーグ楽天３―０日本ハム（７日・楽天モバイル）楽天は前田健太投手が右ふくらはぎをつって緊急降板するアクシデントを救援陣が一丸となって乗り越えた。引き分けを挟んで４連勝となり、日本ハムをかわして単独２位に浮上した。勝因には背番号１８のある行動があった。前田が思わぬ不運に直面した。０―０の４回１死一塁。田宮に２球目を投じた直後に右ふくらはぎに手を当てて気にするそぶりを見せた。続投したもの