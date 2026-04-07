ベテラン漫才コンビの「ザ・ぼんち」が７日、クールジャパンパーク大阪ＷＷホールで開催された上方漫才大賞で同大賞に輝いた。コンビとして１９８１年以来、４５年ぶり２度目、里見まさとは９８年の「里見まさと・亀山房代」時代以来、２８年ぶりの受賞となった。７３歳コンビが登場した瞬間、ＭＣの中川家礼二も思わず「やった！」と、まさとのモノマネで大先輩を祝福した。４５年のブランクは、オール阪神・巨人の３１年（１