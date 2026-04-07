◆パ・リーグ楽天３―０日本ハム（７日・楽天モバイル）日本ハムは仙台の寒さと強風に苦しめられ、散発の５安打で今季初の完封負け。連勝は４で止まり、勝率５割に逆戻りとなった。新庄監督は「こら野球できん（笑）。この寒さと風、ピッチャー大変でしょうね。（守備も？）難しい難しい」と苦笑した。開幕からの連続試合本塁打も９でストップ。しかしこれには「全く興味ない」と一言。ただ寒さのバッティングへの影響は「自