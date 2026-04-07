◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島５―２巨人（７日・マツダスタジアム）巨人は連勝が２で止まり、勝率５割となった。相手先発・森下の前に打線は３回まで２併殺と好機をつくれず。それでも４回、先頭・浦田の四球をきっかけに１死二、三塁の先制機を迎えたが、４番・ダルベックは空振り三振に倒れた。続く大城の四球で２死満塁となったが、佐々木は三邪飛に倒れ、絶好機を逸した。橋上オフェンスチーフコーチは「４回に１点でも取れ