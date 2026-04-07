女優の小倉由菜(27)が6日、自身のSNSを更新し、活動を休止することを明かした。 【写真】くりぬき絶妙！お肌ちらちらニット…見せたいんだか、隠したいんだか 「みなさんにお知らせです」と書き出し「実は、海外留学のためしばらく活動をお休みすることにしました。」と報告した。「作品リリースも今作が区切りとなります。」と、△▽の新作もおあずけ状態となることを伝えた。 ファンにとっては寂しい報告。ただ「