アーティスティックスイミング（ＡＳ）日本代表が７日、コーセー協力のもと、都内で行われたメイク講習会に出席した。アクロバットルーティンの新テーマ「ハンター」に合わせたメークを、メイクアップアーティストの石井勲さんの指導を受けながら練習。アイラインの引き方や、チークを頬から鼻の上まで重ねてワイルドさを出した表現を学び、パリ五輪日本代表の比嘉もえ（井村ク）は「野生感が強調されて好きなメイク。ワクワクし